Безумный подписной бонус, но меньшая, чем у ПСЖ зарплата: раскрыты финансовые условия Мбаппе в Реале

Одна из самых длинных трансферных саг в современном футболе летом 2024 года наконец подошла к своему концу. Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала.

Во вторник, 16 июля, состоялась официальная презентация футболиста. Он подписал соглашение до 30 июня 2029 года.

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Сколько будет зарабатывать Мбаппе в Реале

Авторитетное испанское издание рассекретило финансовые условия, на которые пришел форвард сборной Франции в Реал. Он будет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Только за подписание контракта со "сливочными" Мбаппе получил бонус в размере от 100 до 115 миллионов евро. Его зарплата составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон, что является меньшей суммой, чем у ПСЖ.

Однако звездный форвард сможет компенсировать потерю в зарплате доходами от имиджевых прав. Его доля будет составлять от 60 до 80 процентов.

Отмечается, что также в контракте предусмотрены бонусы за достижение определенных целей, в частности за "Золотой мяч", а также за выигранные титулы. Поэтому точную сумму дохода за год посчитать нельзя, но она гарантированно будет самой высокой в составе Реала.

. После презентации в мадридском клубе Килиан Мбаппе не присоединился к своим одноклубникам на сборе, а уехал в отпуск. Он начнет тренировки с новой командой 7 августа.

Напомним, что дебютировать в официальном матче за "сливочных" французский форвард может 14 августа. В этот день Мбаппе будет иметь шанс завоевать первый титул с Реалом, если "королевский клуб" в поединке за Суперкубок Европы одолеет Аталанту.