Коллектив Зинченко лучше Лунина: какая команда стала самой дорогой в Европе

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг самых дорогих европейских команд. В топ-10 вошли сразу две команды украинских легионеров.

В списке CIES расположился как нынешний, так и бывший клубы Александра Зинченко. Интересно, что как раз бывшая команда украинца Манчестер Сити возглавила рейтинг. Стоимость ее стартового состава составляет 605 миллионов евро.

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"Бывшая" Зины возглавила рейтинг

Это на 95 миллионов евро больше, чем стоит идущий вторым состав ПСЖ. Тройку самых дорогих стартовых составов Европы замыкает Манчестер Юнайтед.

Нынешний клуб Зинченко Арсенал занял 6-е место. Состав "канониров" стоит 382 миллиона евро, что на 12 миллионов больше стоимости команды Андрея Лунина – Реал.

В топ-10 самых дорогих европейских клубов больше всего представителей АПЛ – 5 команд. А это первая пятерка, размоченная французским грандом.

Десятку замыкает мюнхенская Бавария.

Самые дорогие команды в Европе (в миллионах евро)

1. Манчестер Сити – 605

2. ПСЖ – 510

3. Манчестер Юнайтед – 480

4. Ливерпуль – 408

5. Челси – 393

6. Арсенал – 382

7. Реал – 370

8. Барселона – 334

9. Ювентус – 300

10. Бавария – 294