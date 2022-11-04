У списку CIES розташувався, як теперішній, так і колишній клуби Олександра Зінченка. Цікаво, що якраз колишня команда українця Манчестер Сіті очолила рейтинг. Її вартість складає 605 мільйонів євро.

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"Колишня" Зіни очолила рейтинг

Це на 95 мільйонів євро більше, аніж коштує ПСЖ, який йде другим. Трійку найдорожчих клубів Європи замикає ще один англійський клуб Манчестер Юнайтед.

Нинішній клуб Зінченка Арсенал зайняв 6-ту сходинку. Склад "канонірів" коштує 382 мільйони євро, що на 12 мільйонів більше за вартість команди Андрія Луніна – Реал.

У топ-10 найдорожчих європейських клубів найбільше представників АПЛ – 5 команд. А це перша п'ятірка, яку розмочив французький гранд.

Десятку замикає мюнхенська Баварія.

Найдорожчі команди в Європі (у мільйонах євро)

1. Манчестер Сіті – 605

2. ПСЖ – 510

3. Манчестер Юнайтед – 480

4. Ліверпуль – 408

5. Челсі – 393

6. Арсенал – 382

7. Реал – 370

8. Барселона – 334

9. Ювентус – 300

10. Баварія – 294