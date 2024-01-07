Разруха и упадок: как выглядит стадион в Донецке, где Шахтер дебютировал в ЛЧ – болезненное видео

Российская агрессия продолжает уничтожать все на своем пути. От врага пострадали многие спортивные объекты, которые являются знаковыми для украинского спорта.

Работник Олег Барков публично показал все последствия "русского мира", охватившего Донецк еще с 2014 года. Муж показал, до какого ужасного состояния оккупанты довели стадион "Шахтер", где "горняки" играли до 2004-го года. После чего дончане переехали выступать на "Олимпийский"

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Кадры арены, которая продолжает быть в оккупации

На арене, которая была открыта в 1936 году и ранее вмещала почти 32 тысячи болельщиков, не осталось ничего – разрушены трибуны, изуродованное поле, когда-то усеянное газоном, деревья и кустарники, выросшие на трибунах и вокруг футбольного поля. Арену поглотили серые тона.

Барков точно отметил, что эта арена является визитной карточкой оккупации, где существует разруха и упадок.

Ранее на этом стадионе "кроты" принимали еврокубковые матчи (дебют Шахтера в Лиге чемпионов), а сборная Украины по футболу успела провести два поединка (против Румынии 0:2 и Северной Ирландии 0:0).

Как выглядит стадион "Шахтер" в Донецке: смотрите видео

Именно на этой донецкой арене в октябре 1995 года произошло убийство местного авторитета Ахатя Брагина.

Позже на центральном стадионе играли другие команды "горняков", включая Шахтер-2, Шахтер-3, молодежная и юношеская U-19 команды "кротов".

Отметим, что в интернете иногда появляются фото и видео состояния "Донбасс Арены". В октябре 2023-го появилась информация, что оккупанты заговорили о ненадлежащем состоянии стадиона, поэтому рассматривают возможность сноса легендарной арены, где проходили матчи Евро-2012.