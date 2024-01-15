Хацкевич подчеркнул, что Милевскому помогли друзья. В частности, речь идет об Александре Алиеве.

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Как выглядел Милевский до госпитализации

"Я видел его физическое состояние. Это был человек, похожий на Артема. Это было существо. Я его увидел 5 июня, когда был в Ужгороде. У меня был шок. Я сказал Алиеву, что может произойти такая же трагедия, как с Валиком Белькевичем. . Грустное зрелище. Другими словами об этом не скажешь", – сказал бывший игрок.

Хацкевич отметил, что видел Милевского на благотворительном матче Селезнева. Тогда его предупредили, что Артема он может не узнать.

"Вот мы стоим с Алиевым, и он меня предупреждает: "Николаевич, ты не узнаешь Артема". Здесь напротив идет человек в кепке... Он вышел и потом оглядывается - видит Алиева и сам подходит. Даже не знаю, какое у меня тогда было выражение. лицо… Под кепкой лица не видно, очки, лицо опухшее, отечное, движения замедленные, несвязанность речи. Точно не Артем. Было очень грустно видеть его таким», – рассказал он.

Хацкевич заметил, что Милевского было тяжело затащить в больницу. "То, что сегодня я вижу в соцсетях Артема, меня уже радует", – добавил он.

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