Хацкевич подчеркнул, что Милевскому помогли друзья. В частности, речь идет об Александре Алиеве.
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Как выглядел Милевский до госпитализации
"Я видел его физическое состояние. Это был человек, похожий на Артема. Это было существо. Я его увидел 5 июня, когда был в Ужгороде. У меня был шок. Я сказал Алиеву, что может произойти такая же трагедия, как с Валиком Белькевичем. . Грустное зрелище. Другими словами об этом не скажешь", – сказал бывший игрок.
Хацкевич отметил, что видел Милевского на благотворительном матче Селезнева. Тогда его предупредили, что Артема он может не узнать.
"Вот мы стоим с Алиевым, и он меня предупреждает: "Николаевич, ты не узнаешь Артема". Здесь напротив идет человек в кепке... Он вышел и потом оглядывается - видит Алиева и сам подходит. Даже не знаю, какое у меня тогда было выражение. лицо… Под кепкой лица не видно, очки, лицо опухшее, отечное, движения замедленные, несвязанность речи. Точно не Артем. Было очень грустно видеть его таким», – рассказал он.
Хацкевич заметил, что Милевского было тяжело затащить в больницу. "То, что сегодня я вижу в соцсетях Артема, меня уже радует", – добавил он.
Что известно об алкозависимости Милевского
- Милевский вызвал серьезную обеспокоенность среди своих поклонников после опубликованного им видео, где он подписывает мяч и футболку для благотворительного розыгрыша.
- На этом видео видно, что у бывшего игрока проблемы со здоровьем. К тому же он якобы находился в нетрезвом состоянии.
- Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис решили спасать своего друга и бывшего коллегу. Однако сам Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки помочь ему.
- В сентябре Алиев сообщил, что Милевского госпитализировали в тяжелом состоянии. Все расходы по его лечению взял на себя президент Динамо Игорь Суркис.