Неприятный конец мадридской сказки: Лунин может получить новую роль в Реале

Андрей Лунин продолжает отбывать номер в мадридском Реале. Карло Анчелотти вообще недоверяет украинскому голкиперу, лишая его какой-либо игровой практики.

По всей вероятности, в последний сезон своего пребывания в Мадриде Андрей Лунин получит новую роль в Реале. Первый номер команды Тибо Куртуа надеется восстановиться быстрее, чем до конца сезона-2023/2024.

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Положительная динамика обновления соперника Лунина

Бельгиец был оперирован и восстанавливается от сложной травмы – порванных "крестов". Ранее сообщалось, что на реабилитацию голкипера сборной Бельгии уйдет более шести месяцев, а на футбольное поле футболист вернется не быстрее апреля месяца.

В случае скорейшего возвращения Куртуа без колебаний вернет себе место в воротах мадридского клуба, который занимает арендованный у Челси Кепа. Арендное соглашение испанца с "Королевским клубом" рассчитано как раз до конца этого сезона-2023/2024.

Сам Тибо прокомментировал свое возобновление.

Мое восстановление складывается очень хорошо, я больше не пользуюсь костылями. Сейчас я хожу и работаю... Надеюсь, что вернусь как можно скорее,

– заявил Куртуа.

В таком случае Лунин станет третьим голкипером "сливочных". Андрей будет впервые в такой роли, ведь Кепа станет вторым номером команды. Даже если Куртуа не успеет восстановиться быстрее, вряд ли Лунин вернется в ворота Реала, а будет сидеть на скамейке запасных и наблюдать за не слишком надежной игрой Кепы.

То, что Карло Анчелотти вообще не доверяет украинскому вратарю, было видно еще тогда, когда Реал взял в аренду Кепу.

Хотя на старте сезона 24-летний Лунин успел провести 2 матча за мадридский коллектив (один "сухой" поединок и 1 пропущенный гол). После чего место в воротах Реала занял арендованный у "аристократов" голкипер.

Еще до начала текущего сезона главный тренер "сливочных" хотел приобрести нового голкипера, но руководство Реала заблокировало это предложение Анчелотти. Однако травма Куртуа сменила все трансферные планы испанского гранда.