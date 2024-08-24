"Невероятная сила и борьба": спортсмены поздравляют Украину с Днем независимости
Ровно 33 года назад была провозглашена независимость Украины. Украинские спортсмены, которые представляют наше государство на международной арене, поздравили своих соотечественников с выдающимся праздником.
С 1991 года в Украине ежегодно празднуют День независимости. С началом полномасштабного вторжения этот праздник приобрел новое, особое значение для всех украинцев, пишет 24 канал.
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Элина Свитолина
Украинская теннисистка поделилась фото возле монумента Родины-Матери и в очередной раз напомнила о непрерывной борьбе украинского народа за независимость.
Мир узнал Украину благодаря невероятной силе и борьбе за независимость. Именно ее в очередной раз у нас пытались забрать. Цена свободы самая высокая и необратимая. Светлая память героям, которые отдали свою жизнь в этой борьбе ... низкий поклон нашим воинам, которые стоят на защите прав и свобод каждого украинца. За независимость мы будем бороться, будем гордиться и помнить и делать все, чтобы будущие поколения жили в свободной стране. С Днем Независимости Украины,
– написала Свитолина.
Элина Свитолина возле Родины-Матери / Фото из инстаграма теннисистки
Марина Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка выложила в сторис фото с соревнований с флагом и щемяще подписала "С Днем независимости, моя родненькая".
Поздравление Марины Бех-Романчук / Фото из сторис спортсменки
Михаил Романчук
Муж Марины также поздравил Украину в своей сторис, написав "Happy Independence Day Ukraine", что переводится как "С Днем независимости, Украина". Однако, кроме поздравлений Михаил поделился и плохой новостью.
Поздравление Михаила Романчука / Скриншот из сторис пловца
В следующей сторис спортсмен сообщил, что бассейн, в котором он получил первую медаль чемпионата Украины, теперь разрушен. В частности призвал помогать украинским защитникам.
Разрушенный бассейн / Скриншот из сторис Михаила Романчука
Андрей Лунин
Голкипер Реала вместе с женой поделились невероятными фотографиями в вышиванках и также написали щемящее поздравление нашему государству.
С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас,
– написала Анастасия Томазова.
Супруги Луниных в вышиванках: фото из инстаграма Анастасии
Жан Беленюк
Спортсмен поделился детской фотографией с празднования праздника и подписал ее простым "С Днем независимости".
Беленюк в детстве / Фото из инстаграма борца
Андрей Шевченко
Экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу также не обделил Украину поздравлениями.
С Днем нашей общей, чрезвычайно важной и ежедневно завоевываемой Независимости, Украина!
– написал Шевченко в инстаграме.
Дарья Билодид
Дзюдоистка поделилась несколькими фотографиями с государственным флагом в честь Дня независимости.
"С Днем независимости,дорогая. Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка! Наша страна - несокрушимая, наши люди - несокрушимые! Слава Украине", – написала Билодид.
Дарья Белодед с флагом Украины: фото из инстаграма спортсменки
Отметим, что Александра Усика и Ольгу Харлан наградили Орденом Свободы во время торжеств к празднику.