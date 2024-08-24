"Невероятная сила и борьба": спортсмены поздравляют Украину с Днем независимости

Ровно 33 года назад была провозглашена независимость Украины. Украинские спортсмены, которые представляют наше государство на международной арене, поздравили своих соотечественников с выдающимся праздником.

С 1991 года в Украине ежегодно празднуют День независимости. С началом полномасштабного вторжения этот праздник приобрел новое, особое значение для всех украинцев, пишет 24 канал.

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Элина Свитолина

Украинская теннисистка поделилась фото возле монумента Родины-Матери и в очередной раз напомнила о непрерывной борьбе украинского народа за независимость.

Мир узнал Украину благодаря невероятной силе и борьбе за независимость. Именно ее в очередной раз у нас пытались забрать. Цена свободы самая высокая и необратимая. Светлая память героям, которые отдали свою жизнь в этой борьбе ... низкий поклон нашим воинам, которые стоят на защите прав и свобод каждого украинца. За независимость мы будем бороться, будем гордиться и помнить и делать все, чтобы будущие поколения жили в свободной стране. С Днем Независимости Украины,

– написала Свитолина.



Элина Свитолина возле Родины-Матери / Фото из инстаграма теннисистки

Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка выложила в сторис фото с соревнований с флагом и щемяще подписала "С Днем независимости, моя родненькая".



Поздравление Марины Бех-Романчук / Фото из сторис спортсменки

Михаил Романчук

Муж Марины также поздравил Украину в своей сторис, написав "Happy Independence Day Ukraine", что переводится как "С Днем независимости, Украина". Однако, кроме поздравлений Михаил поделился и плохой новостью.



Поздравление Михаила Романчука / Скриншот из сторис пловца

В следующей сторис спортсмен сообщил, что бассейн, в котором он получил первую медаль чемпионата Украины, теперь разрушен. В частности призвал помогать украинским защитникам.



Разрушенный бассейн / Скриншот из сторис Михаила Романчука

Андрей Лунин

Голкипер Реала вместе с женой поделились невероятными фотографиями в вышиванках и также написали щемящее поздравление нашему государству.

С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас,

– написала Анастасия Томазова.

Супруги Луниных в вышиванках: фото из инстаграма Анастасии

Жан Беленюк

Спортсмен поделился детской фотографией с празднования праздника и подписал ее простым "С Днем независимости".



Беленюк в детстве / Фото из инстаграма борца

Андрей Шевченко

Экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу также не обделил Украину поздравлениями.

С Днем нашей общей, чрезвычайно важной и ежедневно завоевываемой Независимости, Украина!

– написал Шевченко в инстаграме.

Дарья Билодид

Дзюдоистка поделилась несколькими фотографиями с государственным флагом в честь Дня независимости.

"С Днем независимости,дорогая. Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка! Наша страна - несокрушимая, наши люди - несокрушимые! Слава Украине", – написала Билодид.

Дарья Белодед с флагом Украины: фото из инстаграма спортсменки

Отметим, что Александра Усика и Ольгу Харлан наградили Орденом Свободы во время торжеств к празднику.