Дмитрий Пидручный прокомментировал победу на ЧМ по биатлону в суперспринте в Отепяя в Эстонии. Второе место занял еще один украинец Артем Тищенко.

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Эмоции Пидручного от полученного "золота" в Эстонии

Украинский биатлонист заявил, что видел то, что он первый. Ведь на первых трех установках были промахи и его соперники физически не смогли бы его догнать.

Пидручный также видел то, что за ним идет Артем Тищенко и чешский спорстмен. Поэтому спортсмен решил перейти на максимальную скорость, чтобы был запас времени перед финишем.

Дмитрий высказался относительно второго места Тищенко. Спортсмен заявил, что был очень рад и это вызвало у него много приятных эмоций, когда соотечественник и товарищ по команде стоит рядом с тобой на пьедестале.

Это очень приятно, особенно в такой день, еще и накануне Дня Независимости, которую мы сейчас защищаем. Очень круто, когда звучит гимн в твою честь, и ты с товарищем по команде стоишь на двух самых высоких местах. Это очень мотивирует двигаться дальше. Далее радовать наших воинов, наших болельщиков и страну и продолжать бороться,

– сказал Пидручный.

Напомним, что 23 августа в Украине – День Государственного флага, а 24 августа украинцы празднуют День Независимости.