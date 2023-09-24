Возвращение в основу, дебют и мало побед: как украинцы отыграли крайний тур в Англии

Украинские футболисты сыграли свои матчи в чемпионатах Англии. Практически все игроки начали матчи со стартовых минут.

Исполнители с украинскими паспортами провели матчи тура английского первенства. Победу удалось одержать только одному нашему земляку, пишет 24 Канал.

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Заслуживают играть со стартовых минут

Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Илья Забарный и Михаил Мудрик оказались в основе своих команд на матче Английской Премьер-лиги. Егор Ярмолюк еще не дебютировал в высшем дивизионе "Туманного Альбиона", а вот Назарий Русин все же смог отличиться появлением на футбольном поле в Чемпионшипе.

Левый защитник Эвертона стал единственным украинцем, сумевшим вырвать победу в крайнем туре УПЛ в игре с Брентфордом (1:3), за который выступает Егор Ярмолюк, однако талантливый украинец на поле так и не появился. А вот Миколенко после невероятно проведенного матча против Арсенала в составе "ирисок" был записан со стартовых минут, отправив Эшля Янга на правый фланг.

Интересно, что украинский бэк даже мог сам отличиться в ворота "пчел", поскольку оказался на ударной позиции в штрафной соперника, однако его удар показался слишком слабым. К тому же, Виталий ошибся во время пропущенного гола Эвертона, ошибочно выбросившись в оппонента, который без проблем его прокинул, и потеряв позицию. Несмотря на это, ливерпульский коллектив вырвал свою первую победу в этом сезоне и занял 15 место.

Александр Зинченко, в свою очередь, завоевал с Арсеналом ничью в безумной игре с Тотенхэмом (2:2). Украинский защитник снова появился в основном составе, оказав огромное влияние на тактическое построение "канониров". Матч лондонских команд оказался действительно насыщенным на острые моменты. Зинченко активно работал в центре поля, что приносило пользу его коллективу и помогало прессенговать соперника, по ходу матча разогнав одну из результативных атак Арсенала. И все же команда Александра не смогла выиграть матч и оказалась на 5 месте АПЛ.

А вот таланты украинского футбола Илья Забарный и Михаил Мудрик, также начавшие матч со стартовых минут на газоне, не смогли порадовать своих болельщиков заработанными пунктами. Челси в еще одном лондонском дерби минимально уступил Астон Вилли (0:1). Украинский вингер создал едва ли не самый острый момент "аристократов" в игре, однако партнеры Михаила по команде не смогли его реализовать.

Более того, после того, как Густо получил изъятие, Мудрик был сразу заменен, став жертвой красной карточки. Борнмут Забарного же уступил безудержному Брайтону (3:1). Несмотря на досадное поражение Илья Забарный вошел в тройку лучших игроков матча с "чайками" в составе "вишен". Следует отметить, что Челси оказался на 14-м месте в чемпионате, а Борнмут – на 17-м.

Кстати говоря. В Чемпионшипе в составе Сандерленда дебютировал Назарий Русин. Форвард появился на 88-й минуте игры с Кардиффом, интересно, что валлийский коллектив забил на 87-й, а "черные коты" так и проиграли со счетом 0:1.

Следует отметить, что свои следующие матчи украинцы смогут провести в рамках Кубка Футбольной лиги. Эвертон Миколенко сойдется с Астон Виллой, Борнмут Забарного будет противостоять Сток Сити, Челси Мудрика сыграет с Брайтоном, а Ярмолюк и Зинченко встретятся на поле друг против друга.