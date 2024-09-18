Размялась перед матчем с "нейтральной": Костюк уверенно одержала победу над Уотсон в Сеуле

В Южной Корее проходит турнир международной Женской ассоциации тенниса. На соревнованиях в Сеуле выступает первая ракетка Украины Марта Костюк.

Марта Костюк – Гезер Уотсон 2:0 (6:2, 6:2)

Украинская теннисистка встречалась с представительницей Великобритании – Гезер Уотсон. 22-летняя спортсменка не оставила шансов сопернице и уверенно одержала победу в двух сетах, сообщает 24 канал.

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Матч между Костюк и Уотсон длился 1 час 18 минут. Украинка 9 раз подала на вылет и допустила 2 повдийных ошибки. Кроме этого, Марта использовала 5 из 8 брейкпоинтов.

У соперницы 22-летней теннисистки было 4 эйса, 4 двойные ошибки и использовала 1 из 1 брейкпоинтов. В итоге Марта одержала победу, которая стала второй в очной встрече с Уотсон.

Для украинской теннисистки это седьмой выход в четвертьфинал в 2024 году. До этого теннисистка выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии. Напомним, что в первом круге украинка победила представительницу Нидерландов.

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По итогам жеребьевки в следующем раунде южнокорейского турнира Марта Костюк встретится с "нейтральной" теннисисткой Дианой Шнайдер.