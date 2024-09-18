Марта Костюк – Гезер Вотсон 2:0 (6:2, 6:2)

Українська тенісистка зустрічалась з представницею Великої Британії – Гезер Вотсон. 22-річна спортсменка не залишила шансів суперниці та впевнено здобула перемогу у двох сетах, повідомляє 24 канал.

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Матч між Костюк та Вотсон тривав 1 годину 18 хвилин. Українка 9 раз подала на виліт та допустилась 2 повдійних помилок. Окрім цього, Марта використала 5 із 8 брейкпоїнтів.

У суперниці 22-річної тенісистки було 4 ейси, 4 подвійні помилки та використала 1 із 1 брейкпоїнтів. У підсумку Марта здобула перемогу, яка стала другою у очній зустрічі із Вотсон.

Для української тенісистки це сьомий вихід у чвертьфінал у 2024 році. До цього тенісистка виграла 3 із 6 матчів на цій стадії. Нагадаємо, що у першому колі українка перемогла представницю Нідерландів.

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За підсумками жеребкування у наступному раунді південнокорейського турніру Марта Костюк зустрінеться з "нейтральною" тенісисткою Діаною Шнайдер.