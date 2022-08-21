Джошуа швырнул пояса Усика после поражения и выдал эмоциональную речь: видео странных действий британца

Энтони Джошуа после поражения в реванше против Александра Усика не сдержал эмоций. Британский боксер покинул ринг, но решил вернуться с эмоциональной речью.

Какие пояса швырнул Джошуа

Джошуа, покидая ринг, в порыве гнева швырнул пояс Усика WBA Super The Ring, пишет 24 канал. Британец, вероятно, не мог смириться, что Усик во второй раз его перебоксировал.

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Его команда после поединка была возмущена тем, что украинец сохранил титулы чемпиона мира.

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После этого британец вернулся в ринг и взял микрофон, хотя команда Джошуа пыталась сдержать его. Он решил рассказать свою историю о том, что в детстве его посадить в тюрьму, после чего он начал тренироваться.

Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в это. Этот юноша избил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует об уровне тяжелой работы, которую я приложил, поэтому, пожалуйста, поаплодируйте нашему чемпиону мира в тяжелом весе,

– сказал Энтони.

Несмотря на поражение, он все равно комплиментарно высказался о себе.

"Я не 12-раундовый боец. Посмотрите на меня, я новая порода тяжеловесов, Майк Тайсон, Сонни Листон, Джек Демпси, "вы не бросаете комбинаций, как Рокки Марчиано". Я тяжеловес, это тяжелая работа. Усик – феноменальный талант, трижды "ура" в его честь", – сказал британец.

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