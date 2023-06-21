Плюс 10 миллионов на Довбика и самый дорогой Трубин: как изменилась стоимость футболистов УПЛ

Ряд футболистов Украинской Премьер-лиги провел хороший сезон на внутренней и европейской арене. Однако есть и такие, которые благодаря не лучшим выступлениям сбавили в цене.

Анатолий Трубин стал самым дорогим футболистом украинского первенства. Игроки Шахтера и Днепра-1 должны быть довольны новинкой. 24 Канал.

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Триумф дал свое

Известный футбольный аналитический портал Трансфермаркт, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов, обновил цифры на ценниках представителей Украинской Премьер-лиги по окончании этого сезона. В десятку наибольшего прогресса попали только два представителя серебряного призера УПЛ Днепра-1, а остальной список сформировали игроки чемпиона Украины Шахтера. Ни Заря, ни Динамо, ни Ворскла не "делегировали" в список своих футболистов, однако игроки киевлян все же находятся в списке самых дорогих представителей украинского первенства.

Больше всего добавил в трансферной стоимости добавил Анатолий Трубин (на 14 миллионов евро), ставший самым дорогим футболистом Украинской Премьер-лиги. Также на 10 миллионов подорожала персона Артема Довбика, а Георгию Судакову не хватило совсем немного, чтобы повторить достижение форварда Днепра-1 – 9,5 миллиона. Следует отметить, что лидеры Динамо значительно сбавили в цене. Также в списке "прогресса" стоимости нет ни одного легионера.

Топ-10 игроков, которые больше всего прибавили в трансферной стоимости

Анатолий Трубин (Шахтер) – 22 миллиона (плюс 14 миллионов).

Артем Довбык (Днепр-1) – 15 миллионов (10 миллионов).

Георгий Судаков (Шахтер) – 11 миллионов (9,5 миллиона).

Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн (9 миллионов).

Артем Бондаренко (Шахтер) – 8 миллионов (7 миллионов).

Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 миллионов (3,5 миллиона).

Александр Зубков (Шахтер) – 5 миллионов (3,2 миллиона).

Даниил Сикан (Шахтер) – 4 миллиона (2,8 миллиона).

Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов (2,5 миллиона).

Богдан Михайличенко (Шахтер) – 4 миллиона (2,5 миллиона).

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

Анатолий Трубин (Шахтер) – 22 миллиона.

Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов.

Артем Довбык (Днепр-1) – 15 миллионов.

Георгий Судаков (Шахтер) – 11 миллионов.

Артем Бондаренко (Шахтер) – 8 миллионов.

Георгий Бущан (Динамо) – 8 миллионов (минус 2 миллиона).

Николай Шапаренко (Динамо) – 8 миллионов (минус 1 миллион).

Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов (минус 1 миллион).

Лассина Траоре (Шахтер) – 7 миллионов.

Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов.

Топ-3 легионера украинской элиты, которые прибавили в цене