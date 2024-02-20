Чесночная диета: диетолог Фьюри рассказал, что поможет Тайсону для быстрого восстановления

Диетолог Тайсона Фьюри - Джордж Локхарт рассказал, как питается боксер перед поединком с Александром Усиком Он выделил важный ингредиент.

Диетолог британского боксера внедрил новый режим питания, который содержит в себе большое количество белка и чеснока. Он убежден, что это поможет Тайсону быстро восстановиться.

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Как питается Фьюри перед поединком с Усиком

"Много белка, воды и жидкости в целом – это тип питания, который поможет быстро восстановиться после пореза. Много красного мяса и других продуктов, которые содержат железо. Не только мясо, но и вещи с большим количеством питательных микроэлементов, в частности, чеснок, шпинат, морковь, лук", – отметил Локхарт.

Он также рассказал, почему в рационе боксера есть именно чеснок. Он отмечает, что еда "решит все".

"Чеснок поможет вам быстро выздороветь, поскольку он убивает бактерии и микробы во время пореза. Я не из тех диетологов, которые говорят, что еда решит все. Но со временем это имеет огромное влияние на восстановление от подобных травм.

Многие люди не осознают, что когда вы получаете травму, ваше тело сжигает больше калорий. Поскольку оно прилагает гораздо больше усилий для восстановления и помощи при любой травме, включая рассечение", – добавил диетолог.

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