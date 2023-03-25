Готовая замена Луческу: как киевское Динамо понемногу превратилось в команду для нового тренера

Столичный коллектив готовит замену румынскому специалисту. На тренерский мостик киевлян перетендует Игорь Костюк.

У Динамо есть два основных варианта коучей, которые смогут занять место на тренерском кресле после ухода из команды Мирчи Луческу. Похоже, что коллектив формируется под одного из потенциальных наставников.

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Генератор талантов

Одним из претендентов на должность главного тренера столичного коллектива называют легенду киевлян Александра Шовковского, недавно вошедшего в тренерский штаб Мирчи Луческу. Однако больше внимания следует уделить другому бывшему игроку "бело-синих" Игорю Костюку, который возглавляет юношеский коллектив Динамо. Интересно, что Динамо понемногу превращается в "команду Костюка".

Дело в том, что в сегодняшнем составе киевлян выступает 15 футболистов, в свое время игравших в чемпионате Украины U-19 и Юношеской лиге УЕФА под руководством Костюка (Попов, Сирота, Супряга, Шапаренко, Дубинчак, Ванат и другие). К тому же на зимнем собрании Мирча Луческу давал шанс показать себя еще шести представителям команды юниорской команды, трем из них на тот момент не исполнилось еще 18 лет. Также стоит упомянуть игроков, проходивших становление в команде Динамо U1-9, когда Костюк входил в тренерский штаб испанских специалистов, а именно Александра Тимчика, Владимира Шепелева и Богдана Леднева.

Теперь легче будет назвать исполнителей действующего состава Динамо, становление которых на юношеском уровне произошло без участия Костюка, а именно: Александр Андриевский, Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Владислав Кабаев, Александр Караваев и Сергей Сидорчук.

Достижения Костюка в Динамо как тренера