Как Хейни отобрал чемпионский пояс у Ломаченко без боя: не обошлось без избиения россиянина

Американский боксер Дэвин Хейни является абсолютным чемпионом мира в легком весе. Один из чемпионских поясов ему удалось отобрать у Василия Ломаченко, даже не проводя с ним сражения.

Боксерские ассоциации заинтересованы в том, чтобы чемпионы по их версиям были достаточно известны, ведь так их легче "продать". На бои такого боксера будут лучше продаваться билеты, трансляции его сражений будут собирать больше зрителей. Следовательно, будут расти и доходы этих боксерских ассоциаций.

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В 2019 году WBC (World Boxing Council) решила создать еще один чемпионский статус – "франчайзинговый". Подавали это так, будто такой чемпион будет иметь определенные привилегии. И "наделила" таким статусом двух боксеров, которые в то время были чемпионами по версии WBC – Василия Ломаченко и Каннело Альвареса.

Но получилось так, что одной рукой WBC дала новый чемпионский статус для Ломаченко, и другой – забрала у него чемпионский пояс. И отдала его Девину Хейни. Буквально. Ведь 21-летний американский боксер выглядел гораздо более привлекательным в финансовом плане для WBC, чем Ломаченко.

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Перед тем Хейни получил титул "временного" чемпиона по версии WBC, победив россиянина Заура Абдуллаева. Бой не оказался длительным – уже после 4 раунда команда россиянина отказалась его продолжать. Ведь у их боксера было окровавленное лицо, и провести еще один раунд против Хэйни им не разрешили.

Видео боя Девина Хейни против Заура Абдуллаева

В статусе "временного" чемпиона Хейни побыл месяц – в сентябре 2019 года он победил Абдуллаева, а уже в октябре стал "полноценным" чемпионом после "повышения" Ломаченко до "франчайзингового" чемпиона. В ноябре того же года он провел первую чемпионскую защиту титула.

До этого Хейни не раз пытался провести бой против Ломаченко. Но последний отказывал ему, потому что стремился стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему нужно было проводить бои против других чемпионов. Правда, Ломаченко в то время, кроме статуса "франчайзингового" чемпиона WBC, был еще и чемпионом по версиям WBO и WBA. Следовательно, ему не хватало только чемпионского звания по версии IBF. Но не сложилось – он проиграл Теофимо Лопесу и потерял чемпионские пояса.

А вот дальше сложилась достаточно необычная ситуация. Ведь звание "франчайзингового" чемпиона WBC не могло переходить к другому боксеру. Это ведь не чемпионский пояс, а статус. Следовательно, Теофимо Лопес хоть и победил Ломаченко и называл себя абсолютным чемпионом мира, таким на самом деле не был. Ведь пояса WBC у него не было. Им и дальше к тому времени владел Хейни, который без боя сумел отобрать его у Ломаченко.

Уже потом Лопес проиграл три чемпионских пояса (IBF, WBO и WBA) Джорджу Камбососу. А уж тот – Девину Хейни, который и стал абсолютным чемпионом мира. И именно за этот титул теперь сразится Василий Ломаченко. Выйдет ли у него со второй попытки стать абсолютным чемпионом мира – покажет только бой. Он пройдет 20 мая (ночь на 21 мая в Украине).