Шансы всегда есть: как часто Динамо проходило дальше в еврокубках, уступив с разницей в один мяч

Столичный коллектив загнал себя в затруднение практически самостоятельно. Но вот у бело-синих есть как хороший, так и горький опыт в подобных ситуациях.

Киевское Динамо уступило греческому Арису (1:0) в первом матче третьего квалификационного этапа в Лигу конференций. "Бобры" не впервые столкнулись с данным счетом на еврокубковой арене в рамках плей-офф.

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Не все потеряно

Не смотря на хорошую статистику противостояний против греческих коллективов, которую у Динамо есть в своем активе, киевский клуб решил генабено начать свой путь в Лиге конференций. "Бело-синие" уступили пятой команде Греции, чьи фанаты, как всегда, отличились глуповатыми поступками, что явно разозлит любого украинского болельщика Но вот у киевлян остается только один выход из ситуации – достойно и бескомпромиссно отыграть ответный матч и преодолеть Арис.

Столичный клуб неоднократно за время своего существования минимально уступал в выездных поединках на еврокубковой арене в матчах плей-офф. Если быть точнее, Динамо попадало в такую ситуацию 9 раз. Киевляне проходили в следующий раунд в 5-и случаях из 9-и, уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях, а вот после поражения со счетом 1:0 - только в 2-х из 5-й.

История подобных противостояний Динамо

1976/1977, Кубок чемпионов, 1/4. Уступили Баварии 1:0 на выезде, однако победили 2:0 дома.

1979/1980, Кубок УЕФА, 1/16. Проиграли Банику в Чехословакии 1:0, на домашней арене одолели оппонента 2:0.

1979/1980, Кубок УЕФА, 1/8. Уступили Локомотиву в Болгарии 1:0, а дома победили 2:1, однако не прошли в следующий раунд из-за правила выездного гола.

1985/1986, Кубок кубков, 1/16. Проиграли Утрехту в Нидерландах 2:1, но дома одержали победу 4:1.

1986/1987, Кубок чемпионов, 1/2. Уступили Порту в гостях и на домашней арене с идентичным счетом – 1:2.

1989/1990, Кубок УЕФА 1/8. Проиграли Фиорентине в Италии 0:1, дома сыграли в ничью 0:0.

2014/2015, Лига Европы, 1/16. Уступили Генгаму во Франции 1:2, однако в ответном матче одолели соперника 3:1.

2014/2015, Лига Европы, 1/8. Проиграли Эвертону в гостях 1:2, но в домашнем поединке выиграли со счетом 5:2.

2019/2020, третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Уступили Брюгге в гостях 0:1, дома сыграли в ничью 3:3.

Потенциальные соперники Динамо в "финале" квалификации в Лигу конференций Нефтчи и Бешикташ уже тоже отыграли свой матч. Поединок завершился в пользу турецкого коллектива, обыгравшего азербайжанцев со счетом 1:3.

Стоит отметить, что Арис неоднократно одерживал минимальную победу в домашнем матче плей-офф еврокубков. Таким образом, греческий коллектив проходил в следующий этап после подобной победы в трех из пяти случаев, а именно при счете 1:0 – в трех из четырех.

Напомним, что ответный матч между Динамо и Арисом состоится 17-го августа, в 20:00 Команды проведут квалификационный матч в Бухаресте (Румыния), а именно на стадионе "Джулешти", который станет для киевлян номинально домашней ареной.