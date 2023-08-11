Київське Динамо поступилося грецькому Арісу (1:0) у першому матчі третього кваліфікаційного етапу до Ліги конференцій. "Бобри" не вперше зіткнулися із даним рахунком на єврокубковій арені в рамках плей-офф.

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Не все втрачено

Не дивлячись на хорошу статистику протистоянь проти грецьких колективів, яку Динамо має у своєму активі, київський клуб вирішив генабено розпочати свій шлях у Лізі конференцій. "Біло-сині" поступилися п'ятій команді Греції, чиї фанати, як завжди, відзначилися дурнуватими вчинками, що явно розізлить будь-якого українського вболівальника. Та от у киян наразі залишається лише один вихід із ситуації – гідно та безкомпромісно відіграти матч-відповідь та подолати Аріс.

Столичний клуб неодноразово за часи свого існування мінімально поступався у виїзних поєдинках на єврокубковій арені в матчах плей-офф. Якщо бути точнішим, то Динамо потрапляло в таку ситуацію 9 разів. Кияни проходили у наступний раунд у 5-и випадках із 9-и, поступившись суперникам з різницею в один м'яч у першому матчі плей-офф у гостях, а от саме після поразки з рахунком 1:0 – лише у 2-ох із 5-и.

Історія подібних протистоянь Динамо

1976/1977, Кубок чемпіонів, 1/4. Поступились Баварії 1:0 на виїзді, проте перемогли 2:0 вдома.

1979/1980, Кубок УЄФА, 1/16. Програли Баніку у Чехословаччині 1:0, на домашній арені здолали опонента 2:0.

1979/1980, Кубок УЄФА, 1/8. Поступилися Локомотиву в Болгарії 1:0, а вдома перемогли 2:1, проте не пройшли у наступний раунд через правило виїзного голу.

1985/1986, Кубок кубків, 1/16. Програли Утрехту в Нідерландах 2:1, але вдома здобули перемогу 4:1.

1986/1987, Кубок чемпіонів, 1/2. Поступилися Порту в гостях і на домашній арені з ідентичним рахунком – 1:2.

1989/1990, Кубок УЄФА 1/8. Програли Фіорентині в Італії 0:1, вдома ж зіграли у нічию 0:0.

2014/2015, Ліга Європи, 1/16. Поступилися Генгаму в Франції 1:2, проте у матчі-відповіді здолали суперника 3:1.

2014/2015, Ліга Європи, 1/8. Програли Евертону у гостях 1:2, але в домашньому поєдинку перемогли з рахунком 5:2.

2019/2020, третій кваліфікційний раунд до Ліги чемпіонів. Поступилися Брюгге у гостях 0:1, вдома зіграли в нічию 3:3.

До речі. Потенційні суперники Динамо в "фіналі" кваліфікації до Ліги конференцій Нефтчі та Бешикташ уже також відіграли свій матч. Поєдинок завершився на користь турецького колективу, який обіграв азербайжанців із рахунком 1:3.

Варто відзначити, що Аріс неодноразово здобував мінімальну перемогу в домашньому матчі плей-офф єврокубків. Таким чином, грецький колектив проходив у наступний етап після подібної звитяги у трьох із п'яти випадків, а саме за рахунку 1:0 – у трьох із чотирьох.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться 17-го серпня, о 20:00 Команди проведуть кваліфікаційний матч у Бухаресті (Румунія), а саме на стадіоні "Джулешті", який стане для киян номінально домашньою ареною.