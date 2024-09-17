Сьогодні, 17 вересня, минає 10 річниця з моменту трагічної загибелі Андрія Гусіна. Своїми спогадами про футболіста поділився колишній тренер Динамо, Олександр Хацкевич.

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Хацкевич про Гусіна

В інтерв'ю "Українському футболу" екстренер пригадав, як на той момент Андрій очолював Динамо-2, він молодіжку, а Блохін – основну команду. Кожного дня після турів вони зустрічалися та обговорювали футбол.

Андрій вже відстоював своє бачення футболу. Були достатньо цікаві моменти, коли на той момент вже Андрій Леонідович вступив з Олегом Володимировичем у дискусію. Якщо Блохін – це більше old school, то Гусін намагався грати сучасно, системно, зі структурою. Андрій тоді чітко розумів, що він хоче від команди та як вона має діяти на футбольному полі,

– розповів Хацкевич.

Нагадаємо. 17 вересня 2014 року Андрій Гусін не впорався з керуванням мотоцикла на автодромі "Чайка" поблизу Києва і загинув прямо на місці. На той момент йому був 41 рік.

Відзначимо, що у Гусіна залишилась дружина та троє дітей.