Легендарный бразилец Кафу опозорился своим необдуманным поступком. Рекордсмен "селесао" согласился поехать в страну-агрессора на сомнительную церемонию.

В начале апреля в России состоится церемония вручения наград в области спорта и букмекерства. Чтобы придать хотя бы какой-то статус рядовому событию, на мероприятие были приглашены известные в прошлом футболисты, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кафу решил посетить Россию

Организаторы выбрали специальным гостем легендарного бразильца Кафу. Бывший одноклубник президента УАФ Андрея Шевченко давно испытывает финансовые проблемы, чем воспользовались россияне.

Двукратный чемпион мира записал видеообращение к болельщикам страны-агрессора, в котором подтвердил свой визит в Москву 4 апреля.

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Также известно, что на церемонии будут присутствовать бывший тренер киевского Динамо Юрий Семин, предатель Украины Сергей Карякин и другие сомнительные лица, которые поддерживают политику российского диктатора.

Чем соблазнили Кафу

Напомним, что россияне выискивают "сбитых летчиков" в области спорта и культуры. Всем известно о фанатах Путина Стивена Сигала и американского боксера Кевина Джонсона.

Благодаря щедрым гонорарам эти лица согласились публично поддерживать преступный режим России.

Что касается Кафу, то знаменитый футболист обанкротился в 2019 году. Известно, что из-за долгов суд конфисковал у него шикарный дом и еще пять объектов недвижимости.

Сейчас единственный в истории участник трех финалов чемпионата мира на своих социальных страницах рекламирует различные букмекерские компании.

В 2003 – 2006 годах Кафу вместе с Андреем Шевченко защищал цвета Милана.

Легендарная четверка Милана: Кака, Кларенс Зеедорф, Андрей Шевченко и Кафу / ФК Милан