На початку квітня в Росії відбудеться церемонія вручення нагород у галузі спорту та букмекерства. Щоб надати хоча б якийсь статус пересічній події, на захід були запрошені відомі в минулому футболісти, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Кафу вирішив відвідати Росію

Організатори обрали спеціальним гостем легендарного бразильця Кафу. Колишній одноклубник президента УАФ Андрія Шевченка давно відчуває фінансові проблеми, чим скористалися росіяни.

Дворазовий чемпіон світу записав відеозвернення до вболівальників країни-агресорки, в якому підтвердив свій візит до Москви 4 квітня.

Кафу зганьбився співпрацею з росіянами: дивіться відео

Також відомо, що на церемонії будуть присутні колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін, зрадник України Сєргєй Карякін та інші сумнівні особи, які підтримують політику російського диктатора.

Чим спокусили Кафу

Нагадаємо, що росіяни вишукують "збитих льотчиків" у галузі спорту та культури. Усім відомо про фанатів Путіна Стівена Сігала та американського боксера Кевіна Джонсона.

Завдяки щедрим гонорарам ці особи зголосилися публічно підтримувати злочинний режим Росії.

Щодо Кафу, то знаменитий футболіст збанкрутував у 2019 році. Відомо, що через борги суд конфіскував у нього шикарний будинок та ще п'ять об'єктів нерухомості.

Наразі єдиний в історії учасник трьох фіналів чемпіонату світу на своїх соціальних сторінках рекламує різноманітні букмекерські компанії.

У 2003 – 2006 роках Кафу разом з Андрієм Шевченком захищав кольори Мілану.

Легендарна четвірка Мілану: Кака, Кларенс Зеєдорф, Андрій Шевченко та Кафу / ФК Мілан