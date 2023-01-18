VAR Ла Лиги не справился: клуб требует переиграть часть матча из-за несправедливо пропущенного гола

Кадис недоволен результатом матча против Эльче (1:1). "Желто-синие" апеллируют из-за несправедливо засчитанного мяча в свои ворота.

Кадис требует от Ла Лиги переигровки определенного промежутка матча. Арбитры поединка признали свою ошибку, на что и опирается испанский коллектив в своей жалобе.

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"Желто-синие" серьезно настроены добиться справедливости. Кадис требует отменить несправедливый гол и переиграть поединок, начиная с 81-й минуты матча.

Юридическая служба Кадиса подала в компетентные федеральные органы короткое заявление об обжаловании встречи, проведенной с Эльче, на основании которой требуется отмена конечного счета матча. Судейская бригада подтвердила, что гол, забитый Эсекиелем Понсе, был засчитан с нарушениями правил, а именно – из офсайда. На этом основании мы требуем отменить конечный счет матча и возобновить встречу с 81 минуты, говорится в заявлении Кадиса.

Технический комитет арбитров Испании сообщил, что виновные будут наказаны. Также предложено использовать полуавтоматическую технологию фиксации офсайда в Ла Лиге. Систему уже опробовали на матчах Суперкубка Испании, а также будут использоваться в финале Кубка Испании. Но вот технология будет доступна только на стадионах, принимающих Лигу чемпионов.

Инцидент в поединке между Кадисом и Эльче