Кадіс вимагає від Ла Ліги перегравання певного проміжку матчу. Арбітри поєдинку визнали свою помилку, на що і опирається іспанський колектив у своїй скарзі.
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"Жовто-сині" серйозно налаштовані добитись справедливості. Кадіс вимагає скасувати несправедливий гол та переграти поєдинок, починаючи з 81-ої хвилини матчу.
Юридична служба Кадіса подала до компетентних федеральних органів коротку заяву про оскарження зустрічі, проведеної з Ельче, на підставі якої вимагається скасування кінцевого рахунку матчу. Суддівська бригада підтвердила, що гол, забитий Есекієлем Понсе, був зарахований з порушеннями правил, а саме – з офсайду. На цій підставі ми вимагаємо скасувати кінцевий рахунок матчу і поновити зустріч з 81 хвилини, – йдеться у заяві Кадіса.
Технічний комітет арбітрів Іспанії повідомив, що винних буде покарано. Також запропоновано використовувати напівавтоматичну технологію фіксації офсайду в Ла Лізі. Систему вже випробували на матчах Суперкубка Іспанії, а також будуть використовуватися у фіналі Кубка Іспанії. Та от технологія буде доступна лише на стадіонах, які приймають Лігу чемпіонів.
Інцидент у поєдинку між Кадісом та Ельче
- Головний арбітр матчу припустився помилки на 81 хвилині поєдинку. Карлос дель Серро Гранде зарахував гол Ельче з півметрового офсайду. Асистенти на VAR не змогли надати достовірної інформації арбітру, тому він не зміг розібратись у епізоді.
- Схожа ситуація виникла у Кубку Англії між Вулверхемптоном та Ліверпулем, де арбітри не змогли розібратись у епізоді зі забитим голом "вовків", оскільки система VAR не була повністю підготовлена до матчу.