Аутсайдер Ла Лиги требует остановить чемпионат Испании из-за спорного гола в борьбе за выживание

Кадис недоволен ошибочным решением судьи в игре против Эльче. Клуб идет в Спортивный арбитражный суд и требует остановки всего турнира.

В чемпионате Испании по футболу разгорается скандал. Один из клубов Ла Лиги требует остановить розыгрыш сезона 2022-2023.

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Речь об одном из аутсайдеров турнира Кадис. "Сине-желтые" пытаются обжаловать результат поединка 17 тура против Эльче, завершившегося вничью 1:1.

Тогда команда Серхио Гонсалеса быстро открыла счет, но в конце встречи Эльче сравнял с офсайдом. При этом судья Карлос дель Серро Гранде засчитал гол, а VAR не направил ему сообщения о нарушении правил.

Кадис требует переиграть этот поединок или частично. или полностью. Клуб приводит примеры, когда матчи Узбекистан – Бахрейн и Норвегия – Англия подлежали переигровке.

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С этим иском "сине-желтые" обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Клуб требует остановить розыгрыш Ла Лиги, пока инстанция не примет решение по его матчу против Эльче.

Отметим, что сейчас Кадис занимает 16-ю строчку, опережая зону вылета всего на два балла. В свою очередь, Эльче почти гарантированно вылетит, ведь идет последним и отстает от зоны спасения аж на 15 очков.

Видеообзор матча Кадис – Эльче: