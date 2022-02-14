В Ювентусе поражены безумным голом Малиновского со штрафной

Руслан Малиновский открыл счет в матче Аталанта – Ювентус. В туринском клубе похвалили гол украинца в составе клуба из Бергамо.

Тренер Ювентуса о голе украинца

16 минут понадобилось украинцу, чтобы записать свою фамилию на табло. На 60-й минуте Руслан Малиновский вышел на замену, а уже на 76-й размочил нули на табло.

Как это было Малиновский забил Ювентусу бешеным ударом со штрафной: видео пушечного удара украинца

Полузащитник отметился роскошным голом со штрафной. К сожалению, такой мяч не принес Аталанте победу, которая потеряла победу в компенсированное арбитром время (1:1). После мировой Малиновский получил порцию похвалы от соперника.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, что Руслан хорошо исполнил стандарт и забил невероятный гол.

Де Лигт: не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции

Также остался под впечатлением от мяча украинца Маттейс де Лигт. Защитник туринского клуба даже не думал, что Руслану удастся прошить сетку ворот его команды с такого далекого расстояния.

После поединка де Лигт даже спросил украинца, как ему удалось забить с такой дистанции.

Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже спросил у Малиновского после матча, мол, как ты попал и забил с 30 метров. Не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции,

– сказал защитник.

. Малиновский забил свой 7-й мяч в 26-ти матчах за Аталанту. Также в его активе 2 ассиста.