Ювентус забил на 35 секунде, но потерял победу над Вильярреалом в Лиге чемпионов: видеообзор

Вильярреал 22 февраля сыграл дома против Ювентуса в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды разошлись мировой, все будет решаться во второй игре.

Вильярреал – Ювентус 1:1

Голы: Парехо, 66 – Влахович, 1

Уже на 35-й секунде счет в матче открыли гости из Турина. Футболисты Вильярреала потеряли мяч в центре поля, чем воспользовался соперник. Влахович получил классную передачу из глубины поля, избежал офсайда и с разворота пробил прямо в дальний угол ворот. Сразу два защитника не помешали голу – 0:1, сообщает 24 канал.

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Видео гола Влаховича

Подопечные Унаи Эмери после пропущенного гола показали сопернику, что не собираются так легко отдавать победу.

На 13-й минуте Ло Чельсо проверил на крепость каркас ворот. Почти сразу хозяева создали еще более острый момент. Данджума красиво пяткой пытался перевести мяч в ворота, но Щенсны среагировал на столь хитрый удар.

Де Лигт едва не привез гол в свои ворота. Защитник Ювентуса заблокировал мощный прострел от "желтой субмарины". После чего мяч чуть не срикошетил в сетку владений туринского клуба.

Маккенни пробивал из пределов штрафного соперника, но его выстрел был заблокирован. А могло быть очень опасно.

Равный тайм

Не успели игроки занять свои позиции на футбольном поле, как Мората мог забить второй гол Ювентуса. Альваро нашел свободную зону, но мяч после его удара пролетел совсем рядом со штангой.

Уже через 10 минут острота была возле владений гостей. Щенсны справился с мощным ударом Морено.

На 66-й минуте Вильярреалу удалось сравнять счет. Капу классно забросил на Парехо, который ударом в одно касание прошил сетку ворот команды Массимилиано Аллегри – 1:1.

Видео мяча Вильярреала

Рулья справился с непростым выстрелом от автора первого гола в матче Влаховича.

Вильярреал и Ювентус разошлись мировой – 1:1. Такой счет более комфортный для туринцев, которые матч-ответ сыграют при поддержке собственных болельщиков.