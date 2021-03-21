Туринский Ювентус дома минимально проиграл Беневенто 1:0 в 28 туре итальянской Серии А. "Старая сеньора" не смогла подняться на вторую строчку в таблице.

Ювентус – Беневенто 0:1

Гол: Гаич, 69

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Роналду и компания устроили обстрел ворот новичка, но ни один из ударов цели не достиг. Также было подозрение на пенальти за игру рукой защитника Беневенто – VAR стал на сторону аутсайдера.

Роковой для Ювентуса момент случился на 69 минуте. Артур "обрезался" у собственной штрафной, и Адольфо Гаич наказал 70-миллионного бразильца. Подопечные Пиппо Индзаги героически выстояли, преодолев чемпиона на его поле.

Ювентус – Беневенто видеообзор