Источник: 24 канал

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок Ювентус – Рома в прямом эфире покажет "Футбол 2".

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Начало трансляции матча Ювентус – Рома на канале "Футбол 1" начнется в 18:55. Поединок начнется в 21:45.

Смотреть онлайн Ювентус – Рома можно на видеосервисе Oll.tv.

Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдутся в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Кстати. Рома сыграла в чемпионате Италии 20 матчей и набрала 40 очков – 3-е место. Ювентус отыграл 19 поединков, за которые набрал 39 очков и занимает 4-ю строчку.