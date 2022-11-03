Мбаппе побил голевой рекорд Месси в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе стал автором первого гола в матче Ювентус – ПСЖ в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Нападающий смог переплюнуть рекорд своего одноклубника Лионеля Месси.

Мяч в ворота Ювентуса стал для Килиана Мбаппе юбилейным 40-м в розыгрыше Лиги чемпионов. Француз стал самым молодым автором 40 голов в ЛЧ.

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Космическая результативность

Нападающему ПСЖ удалось переплюнуть результативный рекорд своего одноклубника Лионеля Месси. Мбаппе достиг отметки в 40 голов в возрасте 23 лет 10 месяцев и 13 дней.

Для этого Килиану понадобилось 59 матчей.

В эзоне-2022/2023 Мбаппе отыграл за ПСЖ 18 матчей и забил столько же голов. Также в активе Килиана 5 результативных передач.

Лео это сделал в возрасте 24 лет 4 месяцев и 8 дней. Месси стал автором этого рекорда в ноябре далекого 2011 года.

Отметим, что гол Мбаппе в ворота Ювентуса вошел в топ-4 номинанта на лучший мяч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Поединок окончился победой ПСЖ над Ювентусом 1:2. Победный гол парижан забил Нуну Мендеш. Французский клуб с 14 очками закончил групповой раунд на втором месте в группе "Н" и пробился в плей-офф ЛЧ.