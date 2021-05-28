Ювентус остался без главного тренера – Андреа Пирло покинул команду

Итальянский Ювентус объявил, что Андреа Пирло покинул пост главного тренера команды. В команде он проработал всего один год, выиграв два трофея.

На официальном сайте Ювентуса опубликовано сообщение о том, что Пирло покинул команду. Деталей о том, на каких условиях он покинул клуб – нет. Ведь контракт Пирло с командой действовал до лета 2022 года.

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Андреа Пирло только летом 2020 года начал тренерскую карьеру. При этом 30 июля он возглавил молодежную команду Ювентуса. А через десять дней, после отставки Маурицио Сарри, был назначен главным тренером основной команды.

Ювентус под руководством Пирло провалился как на внутренней, так и международной арене:

команда вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от Порту;

в чемпионате Италии Ювентус занял четвертое место. Хотя мог оказаться и на пятой позиции, если бы Наполи дома победило Верону. Тогда команда осталась без Лиги чемпионов на следующий сезон.

При этом Ювентус под руководство Пирло все же выиграл два трофея – Кубок и Суперкубок Италии.