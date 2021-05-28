На офіційному сайті Ювентуса опубліковано повідомлення про те, що Пірло покинув команду. Деталей про те, на яких умовах він покинув клуб – немає. Адже контракт Пірло з командою діяв до літа 2022 року.

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Андреа Пірло лише влітку 2020 року розпочав тренерську кар'єру. При цьому 30 липня він очолив молодіжну команду Ювентуса. А через десять днів, після відставки Мауріціо Саррі, був призначений головним тренером основної команди.

Ювентус під керівництвом Пірло провалився як на внутрішній, так і міжнародній арені:

команда вилетіла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Порту;

в чемпіонаті Італії Ювентус посів четверте місце. Хоча міг опинитися і на п'ятій позиції, якби Наполі вдома перемогло Верону. Тоді б команда залишилася без Ліги чемпіонів на наступний сезон.

При цьому Ювентус під керівництво Пірло таки виграв два трофеї – Кубок та Суперкубок Італії.