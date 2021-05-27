Сам португалец хочет покинуть Ювентус этим летом. Руководство туринцев не намерено его удерживать.

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И для Погба, и для Роналду этот обмен может стать возвращением в свои прежние клубы. Погба выступал за Ювентус в 2012 – 2016 годах, а Роналду за Манчестер Юнайтед – в 2003 – 2009 годах.

Роналду готов пойти на снижение зарплаты

Португалец не прочь покинуть туринский клуб, поскольку текущий сезон проходит не так, как планировалось. Ради возвращения в Манчестер Юнайтед Криштиану готов пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 31 миллион евро в год и хочет получать не менее 20 миллионов.

"Старая синьора" также согласна расстаться с 36-летним футболистом из-за тяжелого финансового положения. Клубу нужно выручить минимум 29 миллионов евро с продажи игрока, и туринцы планируют обменять его на полузащитника Поля Погба.