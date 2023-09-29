Лидер Шахтера может сменить чемпиона мира в Ювентусе, который ошеломлен его талантом
Источник:La Gazzetta Dello Sport
Туринский Ювентус не отвлекает свой взгляд от одного из лидеров Шахтера Георгия Судакова. Полузащитник "горняков" может занять место звездного футболиста.
В начале июля 2023 года Ювентус потерял опытного правого вингера из Аргентины Анхеля Ди Марию, перебравшегося в португальскую Бенфику. С тех пор "старая синьора" никак не может найти замену техническому футболисту.
Интересно "За ним будет бегать вся Европа": агент назвал игрока Шахтера, который может переплюнуть Мудрика
Не отказываются от кандидатуры украинца
Туринский клуб планирует в следующем году окончательно закрыть позицию Ди Марии, который теперь выступает в одной команде с украинским голкипером Анатолием Трубиным, а до этого с июля 2022 выступал за туринцев.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Алегри хочет увидеть в своей команде атакующего футболиста, владеющего дриблингом, имеет хороший удар и своевременно отдать голевую передачу на партнера по клубу.
Под эти качества подпадает кандидатура Георгия Судакова, за которым уже давно следит Ювентус. Представители Турина приезжали на матчи Шахтера в Лиге чемпионов и сборной Украины.
В "старой синьоре" остались довольны увиденным. Итальянцы видят талант Георгия и уверяют, что ему есть куда еще прогрессировать.
Однако у Судакова есть солидный конкурент за позицию в составе Ювентуса. Туринский клуб не исключает подписания Доменико Берарди из Сассуолло.
Отметим, что Ювентус после 6 туров замыкает тройку лидеров Серии А, набрав 13 баллов. Что касается Шахтера, то "горняки" единолично возглавляет УПЛ (18 очков).
- Такой интерес от итальянского гранда есть, невзирая на контракт Судакова с Шахтером до конца июня 2028 года. В новом сезоне Георгий стал новым 10-м номером "горняков".
- В сезоне-2023/2024 воспитанник донецкого клуба Судаков провел за дончан 6 матчей, в которых забил 2 гола. В общей сложности за своей спиной уже имеет 73 поединка за первую команду Шахтера.