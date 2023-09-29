Лидер Шахтера может сменить чемпиона мира в Ювентусе, который ошеломлен его талантом

Туринский Ювентус не отвлекает свой взгляд от одного из лидеров Шахтера Георгия Судакова. Полузащитник "горняков" может занять место звездного футболиста.

В начале июля 2023 года Ювентус потерял опытного правого вингера из Аргентины Анхеля Ди Марию, перебравшегося в португальскую Бенфику. С тех пор "старая синьора" никак не может найти замену техническому футболисту.

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Не отказываются от кандидатуры украинца

Туринский клуб планирует в следующем году окончательно закрыть позицию Ди Марии, который теперь выступает в одной команде с украинским голкипером Анатолием Трубиным, а до этого с июля 2022 выступал за туринцев.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Алегри хочет увидеть в своей команде атакующего футболиста, владеющего дриблингом, имеет хороший удар и своевременно отдать голевую передачу на партнера по клубу.

Под эти качества подпадает кандидатура Георгия Судакова, за которым уже давно следит Ювентус. Представители Турина приезжали на матчи Шахтера в Лиге чемпионов и сборной Украины.

В "старой синьоре" остались довольны увиденным. Итальянцы видят талант Георгия и уверяют, что ему есть куда еще прогрессировать.

Однако у Судакова есть солидный конкурент за позицию в составе Ювентуса. Туринский клуб не исключает подписания Доменико Берарди из Сассуолло.

Отметим, что Ювентус после 6 туров замыкает тройку лидеров Серии А, набрав 13 баллов. Что касается Шахтера, то "горняки" единолично возглавляет УПЛ (18 очков).