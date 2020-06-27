"Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов начал матч с первых минут, но никак не смог помочь команде избежать разгромного поражения. "Ювентус" не оставил следа от гостей встречи.
В рамках 28 тура "Ювентус" встречался с "Лечче" украинца Шахова, пишет 24 канал.
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Украинский хавбек Евгений Шахов провел на поле весь поединок. В первом тайме гости удачно оборонялись и не дали туринской команде открыть счет.
Лишь во втором тайме "Ювентус" одолел защиту гостей. Добавим, что "Лечче" с 32-й минуты играл в меньшинстве. Начало в матче положил гол Дибалы. Далее голкипера соперников также огорчили Роналду, который удачно реализовал пенальти, Игуаин и Де Лигт.
В итоге туринский клуб разгромно победил соперника – 4:0.
Это поражение стало историческим. "Лечче" стал первой командой в истории, которая пропустила минимум четыре гола в четырех матчах Серии А подряд.
- "Ювентус" остается лидером Серии А, в их активе 69 набранных пунктов.
- "Лечче" украинца с 25 очками занимает 18 место и остается в зоне вылета.
В этом сезоне украинец провел 18 поединков и сделал три асиста.
Добавим, что летом 2019 года Шахов отказался от продления контракта с ПАОКом, зато на правах свободного агента заключил контракт с итальянским "Лечче", которое впервые с 2012 года вернулось в элитный итальянский дивизион.
Обзор матча Ювентус – Лечче