Ювентус и Наполи расписали ничью, туринцы не проигрывают уже 7 матчей: видео голов

В чемпионате Италии по футболу сыграно шесть поединков 20-го тура. В центральном матче тура Ювентус и Наполи сильнейшего не определили (1:1)

Ювентус – Наполи 1:1

Голы: Кьеза, 54 – Мертенс, 23

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Наполи с конца осени конкретно забуксовал – 8 пунктов за 8 предыдущих туров. Ювентус наоборот начал стабильно набирать очки, пропустив лишь один гол в 5 матчах. Туринский поединок мог не состояться из-за коронавирусного хаоса у неаполитанцев и отсутствия четких правил Серии А.

Уже не 23-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Дриса Мертенса. "Синьора" же смогла ответить лишь на 53-й минуте, когда Федерико Кьеза сравнял счет.

Команды так и не выявили победителя, а подопечные Аллегри смогли продлить свою беспроигрышную серию до 7 матчей. "Зебры" вплотную подобрались к зоне Лиги чемпионов.

Ювентус – Наполи видеообзор