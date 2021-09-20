Ювентус не выбрался со дна Серии А, расписав ничью с Миланом: видео
Источник:24 канал
Ювентус и Милан 19 сентября сыграли топ-матча 4-го тура Серии А. Команды разошлись миром.
Ювентус-Милан 1:1
Голы: Мората, 4 – Ребич, 76
Диас взял инициативу на себя, прошел нескольких защитников, но перед ударом потерял мяч. Его подхватил другой игрок Милана Тонали. Но его удар был заблокирован защитником.
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Быстрый гол на старте матча удалось забить хозяевам. Игроки Ювентуса выбежали в стремительную контратаку. Дибала отдал передачу на Морату, Альваро пробежал с мячом почти через все поле и элегантно перебросил голкипера – 1:0.
Все тот же Мората пробил в одно касание после подачи с фланга – голкипер гостей был на месте. Дибала отважился на удар с дальнего расстояния. Вратарь Меньян вновь помешал голу. Ювентус был ближе к тому, чтобы удвоить преимущество.
Данилу мощным ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера Милана. Счет не изменился.Атаковали туринцы, но забили "россонери". На 76-й минуте Ребич лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и сравнял счет на табло – 1:1.
После забитого гола миланцы словно почувствовали "второе дыхание". Калулу пушечным ударом с острого угла едва не вывел Милан вперед. Щенсны продемонстрировал чудеса на линии ворот.
Как ни старались футболисты, но Ювентус и Милан разошлись миром – 1:1.
- После такого матча туринский клуб с 2 очками продолжает находиться в зоне вылета – 18 место среди 20 команд. Милан с 10 пунктами идет вторым.
Ювентус – Милан видеообзор