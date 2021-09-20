Ювентус – Мілан 1:1

Голи: Мората, 4 – Ребіч, 76

Діас взяв ініціативу на себе, пройшов декількох захисників, але перед ударом втратив м'яч. Його підхопив інший гравець Мілана Тоналі. Але його удар був заблокований захисником.

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Швидкий гол на старті матчу вдалось забити господарям. Гравці Ювентуса вибігли у стрімку контратаку. Дібала віддав передачу на Морату, Альваро пробіг з м'ячем майже через усе поле та елегантно перекинув голкіпера – 1:0.

Все той же Мората пробив в один дотик після подачі з флангу – голкіпер гостей був на місці. Дібала наважився на удар із дальньої відстані. Воротар Меньян знов став на заваді голу. Ювентус був ближчим до того, щоб подвоїти перевагу.

Данілу потужним ударом з гострого кута перевірив на пильність голкіпера Мілана. Рахунок не змінився.

Атакували туринці, але забили "россонері". На 76-й хвилині Ребіч найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та зрівняв рахунок на табло – 1:1.

Після забитого голу міланці наче відчули "друге дихання". Калулу гарматним ударом з гострого кута ледь не вивів Мілан вперед. Щенсни продемонстрував дива на лінії воріт.

Як не старались футболісти, але Ювентус та Мілан розійшлись миром – 1:1.

Після такого матчу туринський клуб із 2 очками продовжує перебувати у зоні вильоту – 18 місце серед 20 команд. Мілан із 10 пунктами йде другим.

Ювентус – Мілан відеоогляд