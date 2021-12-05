Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0

Гол: Фред, 77

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Манчестер Юнайтед в течение всего матча с Кристал Пэлас доминировал на футбольном поле. Со старта игры хозяева поля зажали соперника на его половине поля, но только два удара МЮ были в створ ворот.

После перерыва ситуация не изменилась. Гостей от пропущенного гола спасали не только защитники, но и каркас ворот. Теллес со штрафного попал в перекладину.

Победу команде Ральфа Рангника принес бразилец Фред. Бывший футболист Шахтера мощно пробил издалека и не оставил шансов голкиперу.

Благодаря победе МЮ набрал 24 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. У Кристал Пэлас 16 баллов – 13-е место.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас видеообзор