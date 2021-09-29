Ювентус в сыром матче минимально победил Челси: видео

В среду, 29 сентября, Ювентус на своем поле принимал Челси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Минимальную победу одержали хозяева поля.

Ювентус – Челси 1:0

Гол: Кьеза, 46

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Ювентус находился в зоне вылета в Серии А после трех туров. Но с тех пор побеждает (в 1-м туре ЛЧ с Мальме больших проблем тоже не было). Команда вернула Аллегри, списала с баланса Роналду и теперь ищет новые способы добиваться результата.

Предматчевое расписание кажется очень неопределенным: с одной стороны, очевидно, что Челси лучше начал сезон. Команда еще добавила с появлением Лукака, добавились интересные варианты и в полузащите (Сауль) и в обороне (Чалоба). С другой – в календаре поражение от "Сити", да и не все предыдущие победы выглядели убедительно.

На 17-й минуте второй раз через несколько минут Ювентус провалил гостей в обороне. Ковачич ошибся в центре поля, Кьеза мгновенно помчался на ворота, сбрасывая с плеч Тиаго Силву. Угол для удара был непрост, и форвард чуть не докрутил до дальней штанги.

Еще в первом тайме Рабьо пытался прошить Менди дальним ударом. Очень амбициозно – обводным ударом выше перекладины. В игре с небольшим количеством моментов и такое запоминается.

На 40-й минуте Куадрадо взял игру на себя после замечательного забега Кьезы. Первым не выдерживает, снова, Ковачич – он фолил на колумбийце в очень опасной точке, метров 25 до ворот.

Сразу после перерыва Ювентус вышел вперед. Бернардески возле штрафной площадки отдал хороший пас вразрез Кьезе, которому нужно сделать очень многое – ударить в прикосновение, мимо Менди, попасть верхом – и он сделал это.

Видео гола Кьезы

На 52-й минуте Рабьо пытался перехватить передачу в штрафную и чуть не срезал мяч в свои ворота. Щесны уже не реагировал, но мяч пролетел рядом с правой штангой.

Впоследствии тот же Рабьо забросил мяч на правый край штрафной на Куадрадо, тот касаясь перевел в центр на Бернардески, а Федерико с убойной позиции пробил выше ворот.