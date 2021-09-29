Ювентус – Челсі 1:0

Гол: К'єза, 46

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Ювентус був в зоні вильоту в Серії А після трьох турів. Але з тих пір перемагає (в 1-му турі ЛЧ з Мальме великих проблем теж не було). Команда повернула Аллегрі, списала з балансу Роналду, і тепер шукає нові способи домагатися результату.

Передматчевий розклад здається дуже невизначеним: з одного боку, очевидно, що Челсі краще почав сезон. Команда ще додала з появою Лукаку, додалися цікаві варіанти і в півзахисті (Сауль) і в обороні (Чалоба). З іншого – в календарі поразка від "Сіті", та й не всі попередні перемоги виглядали переконливо.

На 17-й хвилині вдруге за кілька хвилин Ювентус провалив гостей в обороні. Ковачич помилився в центрі поля, К'єза миттєво помчав на ворота, скидаючи з плечей Тіаго Сілву. Кут для удару був непростий, і форвард мало не докрутив до дальньої штанги.

Ще у першому таймі Рабйо намагався прошити Менді дальнім ударом. Дуже амбітно – обвідним ударом вище за поперечину. У грі з невеликою кількістю моментів і таке запам'ятовується.

На 40-й хвилині Куадрадо взяв гру на себе після чудового забігу К'єзи. Першим не витримує, знову, Ковачич – він фолив на колумбійці у дуже небезпечній точці, метрів за 25 до воріт.

Одразу після перерви Ювентус вийшов уперед. Бернардескі біля штрафного майданчика віддав гарний пас врозріз К'єзі, якому потрібно зробити дуже багато – вдарити в дотик, повз Менді, потрапити верхи – і він зробив це.

Відео голу К'єзи

На 52-й хвилині Рабйо намагався перехопити передачу до штрафного майданчика і ледь не зрізав м'яч у свої ворота. Щесни вже не реагував, але м'яч пролетів поряд із правою штангою.

Згодом той же Рабйо закинув м'яч на правий край штрафного майданчика на Куадрадо, той торкаючись перевів у центр на Бернардескі, а Федеріко із забійної позиції пробив вище воріт.