Аталанта с Малиновским нанесла Ювентусу историческое поражение: видео крутого гола Сапаты

Ювентус и Аталанта встретились 27 ноября в центральном матче 14-го тура Серии А. Победу одержала Аталанта, в которой выступает украинец Руслан Малиновский.

Ювентус – Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 28

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В течение недели обе команды отыграли свои матчи в Лиге чемпионов. Аталанта несколько неожиданно сыграла вничью с Янг Бойз, в то время как Ювентус был избит Челси.

Ювентус впервые за 32 года проиграл Аталанте дома

Туринский клуб не радует своих болельщиков положительным результатом уже второй сезон. Насолить "Старой Синьоре" попробовали и футболисты из города Бергамо.

В середине первого тайма Аталанте удалось открыть счет. Берат Джимсити передачей из центрального круга отсек половину состава Ювентуса и вывел Сапату на рандеву с голкипером. Дуван заставил мяч залететь в ворота мощным ударом от перекладины.

После пропущенного гола Ювентус пытался контролировать мяч. Однако туринцам никак не удавалось использовать территориальное преимущество в острые моменты, не говоря о голе.

Первый опасный момент у Ювентуса был только в середине второго тайма: Рабио пробил из-за штрафной, но не попал в нижний угол ворот Муссо.

В конце матча "зебры" устроил нашествие на ворота Аталанты и могли вырвать ничью. Дибала со штрафного попал в перекладину, и туринцы не смогли избежать исторического поражения. Ювентус впервые проиграл Аталанте дома с 1989 года. Серия продолжалась 32 года.

Ювентус – Аталанта видеообзор

После поражения Ювентус остался на 8-м месте – 21 очко. Аталанта набрала 28 баллов и сравнялась с Интером – 4 место.