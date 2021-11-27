Ювентус – Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 28

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Протягом тижня обидві команди відіграли свої матчі в Лізі чемпіонів. Аталанта дещо несподівано зіграла внічию з Янг Бойз, коли Ювентус був битий Челсі.

Ювентус вперше за 32 роки програв Аталанті вдома

Туринський клуб не тішить своїх вболівальників позитивним результатами вже другий сезон поспіль. Насолити "Старій Синьйорі" спробували й футболісти з міста Бергамо.

У середині першого тайму Аталанті вдалося відкрити рахунок. Берат Джимсіті передачею з центрального кола відсік половину складу Ювентуса та вивів Сапату на рандеву з голкіпером. Дуван змусив м'яч залетіти у ворота потужним ударом від поперечини.

Після пропущеного голу Ювентус намагався контролювати м'яч. Однак туринцям ніяк не вдавалося втілити територіальну перевагу в гострі моменти, не говорячи про гол.

Перший небезпечний момент Ювентус мав тільки в середині другого тайму: Рабіо пробив з-за меж штрафного, але не поцілив у нижній кут воріт Муссо.

Наприкінці матчу "зебри" влаштував навалу на ворота Аталанти й могли вирвати нічию. Дибала зі штрафного поцілив у поперечину й туринці не змогли уникнути історичної поразки. Ювентус вперше програв Аталанті вдома з 1989 року. Серія тривала 32 роки.

Ювентус – Аталанта відеоогляд

Турнірне становище. Після поразки Ювентус залишився на 8-у місці – 21 очко. Натомість Аталанта набрала 28 балів та зрівнялася з Інтером – 4 місце.