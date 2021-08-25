Ювелирный штрафной: голкипер забил победный гол в Кубке Румынии – видео

Футбольный клуб Спортивная ассоциация Брашова сыграла в 1/64 финала Кубка Румынии против Брашова. Голкипер Богдан Каука стал настоящим героем кубкового противостояния.

Штрафной, которому позавидуют звезды футбола

Вратарь СА Брашов Богдан Каука не только оставил свои ворота на замке, но и отметился голом. И еще каким.

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На 86-й минуте голкипер неожиданно взялся выполнять штрафной удар команды из-за пределов штрафной. Очень редко штрафные выполняют стражи ворот. Каука мастерски перебросил стенку из футболистов и открыл счет во встрече.

Гол вратаря стал победным для его команды. Каука вывел клуб в 1/32 финала Кубка Румынии. Отметим, что победители матча выступают только в третьей лиге страны. А вот их соперник играет во второй.

Невероятный гол вратаря: смотрите видео