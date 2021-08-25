Штрафной, которому позавидуют звезды футбола

Вратарь СА Брашов Богдан Каука не только оставил свои ворота на замке, но и отметился голом. И еще каким.

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На 86-й минуте голкипер неожиданно взялся выполнять штрафной удар команды из-за пределов штрафной. Очень редко штрафные выполняют стражи ворот. Каука мастерски перебросил стенку из футболистов и открыл счет во встрече.

Гол вратаря стал победным для его команды. Каука вывел клуб в 1/32 финала Кубка Румынии. Отметим, что победители матча выступают только в третьей лиге страны. А вот их соперник играет во второй.

Невероятный гол вратаря: смотрите видео