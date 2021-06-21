Полное унижение: Дания забила позорный гол в ворота России – видео

Сборная России "горит" в матче третьего тура группы B против Дании. Российская сборная пропустила позорный гол во втором тайме.

Россия подарила гол Дании

Голу в ворота России ничего не предшествовало, ведь российская сборная владела мячом и вводила его в игру. Но, оказавшись под прессингом, русские "наварили".

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Полузащитник московского Спартака Роман Зобнин допустил вопиющую ошибку: он отдал пас в направлении голкипера и не увидел Юссуфа Поульсена из Дании.

Нападающий Дании перехватил мяч, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота – 2:0.

Видео гола Поульсена