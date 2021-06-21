Гениальный гол Дании

Дания неуверенно начала поединок, но уже в середине тайма завладела инициативой. На 38 минуте Дания воплотила преимущество в гол.

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Игрок Сампдории Миккель Дамсгор подобрал мяч перед штрафной России и решился на дальний удар. 20-летний хавбек решил выполнить удар на технику, которая его не подвела.

Дамсгор попал в верхний угол. Вратарь России Матвей Сафонов даже не дернулся и ничем не смог помочь партнерам.

Видео гола Дамсгора