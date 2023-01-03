Чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады задержан из-за убийства человека

Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа был задержан из-за смертельной аварии с его участием. Он в своем автомобиле наехал на пешехода.

Авария произошла в Сантьяго-де-Куба на Кубе в ночь на 31 декабря 2022 года. По данным местных СМИ, Юриоркис Гамбоа якобы наехал на пешехода на участке дороги без освещения.

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Источники заявляют, что боксер не находился под влиянием алкоголя или наркотиков. А сама ситуация является "трагической случайностью". Несмотря на это, Юриоркис Гамбоа был задержан.

Что известно о Юриоркисе Гамбоа

Стоит напомнить, что Юриоркис Гамбоа – кубинский профессиональный боксер, выступающий в легком весе.

В 2004 году он добыл золотую медаль на Олимпийских играх, где выступал в самом легком весе.

В 2007 году перешел в профессиональный бокс. Там он выступал в полулегком весе. И в 2009 году завоевал титул чемпиона по версии WBA. В 2010 году к нему прибавил и титул чемпиона по версии IBF.

Позже перешел в легкий вес. Но там уже чемпионскими достижениями похвастаться не сумел. Первое поражение на профессиональном ринге было в бою против Теренса Кроуфорда за титул чемпиона WBO в легком весе.

Последние три боя Гамбоа тоже проиграл. Джервони Дэвису за вакантный титул чемпиона WBA в легком весе. Потом Дэвину Хейни, защищавшему свой титул чемпиона по версии WBC в легком весе.

Последний бой – против Исаака Круза 16 апреля 2022 года. На кону был вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе. Но все закончилось еще в пятом раунде – судья остановил бой.