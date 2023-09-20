Им нужно опуститься на землю, – Вирт раскритиковал лидеров Шахтера, которые "поймали звезду"

Донецкий Шахтер по поражению от Порту (1:3) в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Молодым футболистам "горняков" досталось от бывшего голкипера дончан Юрия Вирта.

Подопечные Патрика ван Леувена смогли лишь на один гол при счете 0:1 в пользу Порту. Кевин Келси сравнил цифры на табло в первом тайме. Однако еще до перерыва гости из Португалии еще дважды огорчили голкипера Дмитрия Ризныка.

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Вирт: Молодым футболистам Шахтера нужно задуматься

Счет 1:3 продержался до финального свистка, зафиксировавшего первую победу Порту.

Поражение Шахтера прокомментировал бывший футболист дончан Юрий Вирт, который "проехался" по команде. Больше всего досталось молодым игроку, в частности Артему Бондаренко и Георгию Судакову. Кстати, последнего очень активно уже сватают в Европу.

По мнению Вирта, молодые игроки донецкого клуба поймали "звездную болезнь" и стали меньше выкладываться на футбольном поле.

Бывший вратарь "горняков" обратился к футболистам Ван Леувену.

Молодым футболистам Шахтера нужно задуматься. Кажется, что они немного взлетели, сыграв пару матчей за сборную и в Лиге чемпионов и считают себя звездами. Видно, что у них не то отношение, как раньше. Они полагают, что на классе будут обыгрывать команды в УПЛ, но класса им не хватает, а самоотдачи на 100% нет. Им нужно опуститься на землю, работать и доказывать, что они действительно хорошие игроки. Я имею в виду Бондаренко, который получает красные, а потом луна не играет, того же Судакова,

– заявил бывший тренер Вереса.

Отметим, что нидерландский тренер Шахтера удивил стартовым составом на матч против Порта. Относительно тех, у кого у Вирта были претензии, Судаков провел весь матч первого тура, а Бондаренко вышел из замены на 65-й минуте, когда сменил Келси.

В текущем сезоне Бондаренко сыграл за "горняков" 4 матча, в которых отдал одну голевую передачу. Судаков провел столько же поединков, как его одноклубник, но забил один гол.

К слову, Юрий Вирт до середины июня 2023 был главным тренером ровенского Вереса, с которым прошел весь путь в УПЛ. Теперь являюсь экспертом УПЛ ТВ.

Свой следующий матч в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер проведет 4 октября, когда будет гостить на поле бельгийского Антверпена. Перед этим "горняки" сыграют два поединка УПЛ (против Руха и Ворсклы) и игра 1/8 финала Кубка Украины против Вереса.