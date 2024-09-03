Двойной подиум Украины: Шенгур завоевал дебютное "золото", а Трусов "серебро" Паралимпиады
Во вторник, 3 сентября, состоялись еще 7 финалов по плаванию на Паралимпиаде-2024. Украина была представлена сразу тремя паралимпийцами.
Украинские спортсмены соревновались в плавании на спине на дистанции 100 метров в классе S7. Украину представляли Юрий Шенгур, Андрей Трусов и Евгений Богодайко, пишет 24 канал.
Читайте также Оксана Ботурчук выиграла "бронзу" на Паралимпиаде-2024 и побила рекорд по количеству медалей
Пополнение медальной копилки Украины
Это уже не первые соревнования для украинских пловцов на этой Паралимпиаде. Юрий Шенгур является дебютантом и еще не имеет медалей на турнире.
В квалификационном заплыве Шенгур показал первый результат, а Богодайко – четвертый.
В финальном заплыве снова первым был Юрий Шенгур, который завоевал "золото", а вторым финишировал Андрей Трусов. Результат нового паралимпийского чемпиона – 1:09.51.
21-летний полтавчанин впервые в своей карьере выиграл медаль Паралимпийских игр и сразу золотую.
Третий участник заплыва от Украины Евгений Богодайко завершил дистанцию на шестом месте.
Результат финала на 100 метров / скриншот с сайта Паралимпиады-2024
Справка. Евгений Богодайко на этой Паралимпиаде-2024 ранее получил две "бронзы", а Андрей Трусов две серебряных медали.
Отметим, что теперь на счету Украины 6 золотых медалей.