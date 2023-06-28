В Киеве провели в последний путь защитника Юрия Саманюка: щемящие кадры прощания с Героем

В Киеве прошла церемония прощания с погибшим защитником Украины Юрием Саманюком. Он погиб на Запорожском направлении, защищая Украину от российских оккупантов.

О гибели Юрия Саманюка с позывным "Тринадцатый" стало известно 25 июня. Воин погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка. Он служил в 78-м полку специального назначения "Герць". До этого он был командиром отдельной мобильной группы огневого поражения "Ориль" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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За военное мастерство и отважность при жизни 28 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил Юрия Саманюка орденом "За мужество" III степени. Он также был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест", отличием командования 93 ОМБр "Стальной Крест" II степени и медалью "Честь. Слава. Государство".

28 июня в Киеве на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с Юрием Саманюком. 24 Канал сделал фоторепортаж с места прощания с павшим Героем.

Как прощались с Юрием Саманюком в Киеве / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Юрий Саманюк – родом из Ворохты Ивано-Франковской области. До войны занимался фри-файтом, рукопаш-гопаком, спортивным туризмом и игрой на народных музыкальных инструментах. Был тренером по рукопашному спорту.

Основной чин прощания состоится в Ворохте в пятницу, 30 июня, в 11:00.

У Юрия осталась жена и двое маленьких детей.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, собратьям и друзьям павшего Героя.